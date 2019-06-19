Возможное совершение действий, направленных на захват государственной власти: в ГБР подтвердили пятое дело против Порошенко. Фото: Главред

https://racurs.ua/n123338-vozmojnoe-sovershenie-deystviy-napravlennyh-na-zahvat-gosudarstvennoy-vlasti-v-gbr-podtverdili.html

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Возможное совершение действий, направленных на захват государственной власти, экс-президентом Петром Порошенко расследует Государственное бюро расследований (ГБР).

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Уголовное производство открыли в связи с назначением парламентом премьер-министра при отсутствии коалиции. Данное дело стало уже пятым против Порошенко. Информацию подтвердила представитель ГБР Анжелика Иванова, передает «РБК-Украина».

Дело открыто по заявлению замглавы Администрации президента при Викторе Януковиче Андрея Портнова, который ранее также подавал два заявления о возможном совершении Порошенко экономических преступлений и злоупотреблениях при введении военного положения.

Отметим, что Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство в отношении должностных лиц Фонда государственного имущества Украины и ПАО «Центрэнерго», которые якобы координировали Порошенко и нардеп Игорь Кононенко.

Порошенко, в свою очередь, заявлял о политическом преследовании.

Как ранее сообщал «Ракурс», Конституционный суд Украины признал неконституционным указ Порошенко о создании Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).