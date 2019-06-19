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Во время соревнований танковых экипажей в Донецкой области, фото: пресс-служба ООС
Соревнования на лучший танковый экипаж состоялись в Донецкой области (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n123337-sorevnovaniya-na-luchshiy-tankovyy-ekipaj-sostoyalis-v-doneckoy-oblasti-foto-video.htmlРакурс
На одном из полигонов в Донецкой области состоялись двухэтапные соревнования на лучший танковый экипаж.
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Условия соревнований были максимально приближены к боевым. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил (ООС).
Участники соревнований преодолевали полосы препятствий, которые включали в себя выполнение практических упражнений по огневой, тактической, инженерной подготовке, упражнений РХБЗ (радио-химической и биологической защиты). Участники соревновались и в стрельбе из стрелкового оружия, загрузке боеприпасов, эвакуации раненых, предоставлении домедицинской помощи и беге с препятствиями
Отмечается, что все участники соревнований с поставленными задачами справились и уложились в отведенный временной норматив.
В соревнованиях принимали участие экипажи отдельных бригад морской пехоты, 24-й отдельной механизированной бригады им. короля Даниила, 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр и 57-й мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.
Первое место среди пяти команд занял экипаж танка отдельной бригады морской пехоты, которая сейчас выполняет задания в районе проведения ООС.
Напомним, в прошлом году украинские военнослужащие на модернизированных танках Т-84 приняли участие в соревнованиях Strong Europe Tank Challenge («Танковый вызов сильной Европы»), которые происходили на полигоне возле немецкого города Графенвир. В соревнованиях приняли участие танкисты из восьми стран. Украинская команда заняла последнее место, в частности, из-за проблем с техникой.
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