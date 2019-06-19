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Ракурс
Во время соревнований танковых экипажей в Донецкой области, фото: пресс-служба ООС

Соревнования на лучший танковый экипаж состоялись в Донецкой области (ФОТО, ВИДЕО)

19 июн 2019, 11:42
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На одном из полигонов в Донецкой области состоялись двухэтапные соревнования на лучший танковый экипаж.

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Условия соревнований были максимально приближены к боевым. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил (ООС).

Участники соревнований преодолевали полосы препятствий, которые включали в себя выполнение практических упражнений по огневой, тактической, инженерной подготовке, упражнений РХБЗ (радио-химической и биологической защиты). Участники соревновались и в стрельбе из стрелкового оружия, загрузке боеприпасов, эвакуации раненых, предоставлении домедицинской помощи и беге с препятствиями

Отмечается, что все участники соревнований с поставленными задачами справились и уложились в отведенный временной норматив.

В соревнованиях принимали участие экипажи отдельных бригад морской пехоты, 24-й отдельной механизированной бригады им. короля Даниила, 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр и 57-й мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

Первое место среди пяти команд занял экипаж танка отдельной бригады морской пехоты, которая сейчас выполняет задания в районе проведения ООС.

Во время соревнований танковых экипажей в Донецкой области, фото: пресс-служба ООС

Во время соревнований танковых экипажей в Донецкой области, фото: пресс-служба ООС

Во время соревнований танковых экипажей в Донецкой области, фото: пресс-служба ООС

Во время соревнований танковых экипажей в Донецкой области, фото: пресс-служба ООС

Во время соревнований танковых экипажей в Донецкой области, фото: пресс-служба ООС

Во время соревнований танковых экипажей в Донецкой области, фото: пресс-служба ООС

Во время соревнований танковых экипажей в Донецкой области, фото: пресс-служба ООС

Во время соревнований танковых экипажей в Донецкой области, фото: пресс-служба ООС

Во время соревнований танковых экипажей в Донецкой области, фото: пресс-служба ООС

Во время соревнований танковых экипажей в Донецкой области, фото: пресс-служба ООС

Во время соревнований танковых экипажей в Донецкой области, фото: пресс-служба ООС

Напомним, в прошлом году украинские военнослужащие на модернизированных танках Т-84 приняли участие в соревнованиях Strong Europe Tank Challenge («Танковый вызов сильной Европы»), которые происходили на полигоне возле немецкого города Графенвир. В соревнованиях приняли участие танкисты из восьми стран. Украинская команда заняла последнее место, в частности, из-за проблем с техникой.

Источник: Ракурс


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