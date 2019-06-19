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Призыв Зеленского: в Минобороны опровергли свою информацию об отправке повесток. Фото: Politeka

Призыв Зеленского: в Минобороны опровергли свою же информацию об отправке повесток (ДОКУМЕНТ)

19 июн 2019, 11:32
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Призыв президента Украины Владимира Зеленского в 2014—2015 годах опровергли в Министерстве обороны.

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Ранее в ведомстве заявляли, что Зеленскому присылали повестки для призыва 15 апреля 2014, 23 июня 2014, 15 августа 2014 года, 10 мая 2015, но в военкомат он не явился. Теперь в Минобороны заявляют, что Зеленский в течение этих лет не призывался. Об этом сообщили в ведомстве на запрос «Українських новин».

Отметим, что информацию о повестках Минобороны обнародовало в ответ на запросы нардепов парламента Александра Бригинца, Юлия Мамчура (оба «Блок Петра Порошенко»), Михаила Бондаря и Татьяны Чорновол (оба из «Народного фронта»).

Сообщение Минобороны о призыве Зеленского 13 апреля 2019. Фото: УНН

По информации Минобороны, Зеленский находится на воинском учете в Кривом Роге Днепропетровской области, является годным к военной службе по результатам медкомиссии и даже имеет специальность делопроизводитель делопроизводства.

Странные обстоятельства призыва Зеленского в Минобороны не комментируют и ссылаются на служебную информацию, которая не подлежит разглашению.

Минобороны опровергает информацию о призыве Зеленского

Как ранее сообщал «Ракурс», стало известно, почему юрист студии «Квартал 95», а ныне первый заместитель председателя СБУ, Иван Баканов получил звание лейтенанта.


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