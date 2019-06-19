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Ракурс
Призов Зеленського: у Міноборони спростували інформацію про відправлення повісток. Фото: Politeka

Призов Зеленського: у Міноборони спростували свою ж інформацію про відправлення повісток (ДОКУМЕНТ)

19 чер 2019, 11:32
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Призов президента України Володимира Зеленського у 2014−2015 роках спростували у Міністерстві оборони.

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Раніше у відомстві заявляли, що Зеленському надсилали повістки для призову 15 квітня 2014 року, 23 червня 2014 року, 15 серпня 2014 року, 10 травня 2015 року, але до військкомату він не з’явився. Тепер у Міноборони заявляють, що Зеленський протягом цих років не призивався. Про це повідомили у відомстві на запит «Українських новин».

Зазначимо, що інформацію щодо повісток Міноборони оприлюднило у відповідь на запити нардепів парламенту Олександра Бригинця, Юлія Мамчура (обидва «Блок Петра Порошенка»), Михайла Бондаря і Тетяни Чорновіл (обоє з «Народного фронту»).

Повідомлення Міноборони про призов Зеленського 13 квітня 2019 року. Фото: УНН

За інформацією Міноборони, Зеленський перебуває на військовому обліку у Кривому Розі Дніпропетровської області, є придатним до військової служби за результатами медкомісії і навіть має спеціальність діловод діловодства.

Дивні обставини призову Зеленського у Міноборони не коментують і посилаються на службову інформацію, яка не підлягає розголошенню.

Міноборони спростовує інформацію про призов Зеленського

Як раніше повідомляв «Ракурс», стало відомо, чому юрист студії «Квартал 95», а нині перший заступник голови СБУ, Іван Баканов отримав звання лейтенанта.


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