ДТП із поліцейським забрала три життя, ДБР почало розслідування. Фото: Судово-юридична газета

https://racurs.ua/ua/n123335-dtp-iz-policeyskym-zabrala-try-jyttya-dbr-pochalo-rozsliduvannya-foto.html

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Смертельна ДТП сталася в Херсонській області: два автомобілі, за кермом одного з яких перебував співробітник поліції, зіштовхнулися на трасі Скадовськ — Каховка поблизу населеного пункту Миколаївка.

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У ДТП загинули троє осіб: двоє дорослих і 9-річна дитина, повідомляє сьогодні прес-центр Держбюро розслідувань (ДБР).

Всі загиблі перебували у салоні автомобіля ВАЗ 21099, із яким зіштовхнувся BMW старшого оперуповноваженого управління Національної поліції в АР Крим. Чоловік і жінка з ВАЗу загинули на місці, а їхня дочка померла в лікарні.

За даними ЗМІ, водій BMW, капітан поліції 1990 р. н., під час обгону авто виїхав на зустрічну смугу, де вчинив лобове зіткнення з автомобілем ВАЗ. Унаслідок ДТП поліцейський дістав тілесні ушкодження.

Поліцейського, який керував «БМВ», затримали, йому оголошено підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху відповідно до ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

Також ДБР перевіряє дії лікарів, які надавали медичну допомогу дитині. За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до ч. 2. ст. 140 КК України (неналежне виконання медпрацівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього).