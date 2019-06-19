ДТП с полицейским унесло три жизни, ГБР начало расследование. Фото: Судебно-юридическая газета

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Ракурс

Смертельное ДТП произошло в Херсонской области: два автомобиля, за рулем одного из которых находился сотрудник полиции, столкнулись на трассе Скадовск — Каховка близ населенного пункта Николаевка.

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В ДТП погибли три человека: двое взрослых и 9-летний ребенок, сообщает сегодня пресс-центр Госбюро расследований (ГБР).

Все погибшие находились в салоне автомобиля ВАЗ 21099, с которым столкнулся BMW старшего оперуполномоченного управления Национальной полиции в АР Крым. Мужчина и женщина из ВАЗа погибли на месте, а их дочь скончалась в больнице.

По данным СМИ, водитель BMW, капитан полиции 1990 г. р., при обгоне авто выехал на встречную полосу, где допустил лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ. В результате ДТП полицейский получил телесные повреждения.

Управлявшего «БМВ» полицейского задержали, ему объявлено подозрение в нарушении правил безопасности дорожного движения согласно ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Также ГБР проверяет действия врачей, оказывавших медпомощь ребенку. По данному факту начато уголовное производство согласно ч. 2. ст. 140 УК Украины (ненадлежащее исполнение медработником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия для несовершеннолетнего).