Ракетные удары по кварталу мировых нефтекомпаний нанесли в Ираке, есть раненые. Фото: Life

https://racurs.ua/n123334-raketnye-udary-po-kvartalu-mirovyh-neftekompaniy-nanesli-v-irake-est-ranenye.html

Ракурс

Ракетные удары по кварталу мировых нефтекомпаний нанесли в Ираке. Удар пришелся по площадке со штаб-квартирами американской ExxonMobil, итальянской Eni SpA и британско-нидерландской Royal Dutch Shell PLC.

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В результате ракетного удара пострадали двое иракских рабочих. Инцидент произошел недалеко от иракского города Басра на территории жилого и бизнес центра Бурджезия. Об этом сообщает Reuters, передает «РБК-Украина».

В результате попадание ракет в жилую зону пострадавших пока не обнаружено.

Отметим, что глава Министерства иностранных дел Ирана заявлял, что Ирак готов быть посредником между Вашингтоном и Тегераном. Тем временем советник командующего Корпусом стражей исламской революции Мортеза Корбани угрожает Штатам потопить американские авианосцы в Персидском заливе, если США совершат ошибку.

Свои агрессивные намерения Иран подкрепляет заверениями в использовании нового секретного оружия.

Штаты ранее опубликовали доказательства причастности Ирана к торпедной атаке на танкеры в заливе Омана. Тегеран свою вину отрицает.

Как ранее сообщал «Ракурс», в мае в Ираке подорвали автобус с военными, в результате чего семь человек погибли и 26 были госпитализированы в больницу с ранениями.