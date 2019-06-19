Ракетні удари по кварталу світових нафтокомпаній завдали в Іраку, є поранені. Фото: Life

https://racurs.ua/ua/n123334-raketni-udary-po-kvartalu-svitovyh-naftokompaniy-zavdaly-v-iraku-ie-poraneni.html

Ракурс

Ракетні удари по кварталу світових нафтокомпаній завдали в Іраку. Удар припав до майданчик зі штаб-квартирами американської ExxonMobil, італійською Eni SpA і британсько-нідерландської Royal Dutch Shell PLC.

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В результаті ракетного удару постраждали двоє іракських робітників. Інцидент стався недалеко від іракського міста Басра на території житлового та бізнес центру Бурджезія. Про це повідомляє Reuters, передає «РБК-Україна».

В результаті попадання ракет в житлову зону постраждалих поки не виявлено.

Зазначимо, що глава Міністерства закордонних справ Ірану заявляв, що Ірак готовий бути посередником між Вашингтоном і Тегераном. Тим часом радник командувача Корпусом вартових ісламської революції Мортеза Корбаном загрожує Штатам потопити американські авіаносці в Перській затоці, якщо США зроблять помилку.

Свої агресивні наміри Іран підкріплює запевненнями у використанні нової секретної зброї.

Штати раніше опублікували докази причетності Ірану до торпедної атаки на танкери в затоці Омана. Тегеран свою провину заперечує.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в травні в Іраку підірвали автобус з військовими, в результаті чого семеро осіб загинули і 26 були госпіталізовані в лікарню з пораненнями.