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Ракетні удари по кварталу світових нафтокомпаній завдали в Іраку, є поранені. Фото: Life
Ракетні удари по кварталу світових нафтокомпаній завдали в Іраку, є пораненіhttps://racurs.ua/ua/n123334-raketni-udary-po-kvartalu-svitovyh-naftokompaniy-zavdaly-v-iraku-ie-poraneni.htmlРакурс
Ракетні удари по кварталу світових нафтокомпаній завдали в Іраку. Удар припав до майданчик зі штаб-квартирами американської ExxonMobil, італійською Eni SpA і британсько-нідерландської Royal Dutch Shell PLC.
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В результаті ракетного удару постраждали двоє іракських робітників. Інцидент стався недалеко від іракського міста Басра на території житлового та бізнес центру Бурджезія. Про це повідомляє Reuters, передає «РБК-Україна».
В результаті попадання ракет в житлову зону постраждалих поки не виявлено.
Зазначимо, що глава Міністерства закордонних справ Ірану заявляв, що Ірак готовий бути посередником між Вашингтоном і Тегераном. Тим часом радник командувача Корпусом вартових ісламської революції Мортеза Корбаном загрожує Штатам потопити американські авіаносці в Перській затоці, якщо США зроблять помилку.
Свої агресивні наміри Іран підкріплює запевненнями у використанні нової секретної зброї.
Штати раніше опублікували докази причетності Ірану до торпедної атаки на танкери в затоці Омана. Тегеран свою провину заперечує.
Як раніше повідомляв «Ракурс», в травні в Іраку підірвали автобус з військовими, в результаті чого семеро осіб загинули і 26 були госпіталізовані в лікарню з пораненнями.
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