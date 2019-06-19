У Сенаті США на слуханнях обговорили ситуацію на Донбасі і відносини між Росією і Україною. Фото: ФАН

https://racurs.ua/ua/n123332-u-senati-ssha-na-sluhannyah-obgovoryly-sytuaciu-na-donbasi-i-vidnosyny-mij-rosiieu-i-ukrayinou.html

Ракурс

На слуханнях Сенату, присвячених Донбасу і України, обговорили ряд важливих питань. Засідання було приручено п’ятій річниці Революції Гідності. Пам’ятну дату використали, щоб підсумувати прогрес України і розглянути ворожі дії РФ.

Loading...

Присутніх в Сенаті цікавила мотивація Росії в конфлікті на сході України і чи потрібно Україні вступати до Північноатлантичного альянсу. Серед важливих питань також була наступна зустріч президента США Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним. Зокрема, обговорювалося, як Трамп повинен вести переговори з агресором.

На думку доповідачів, США і Європа повинні посилити санкції проти Росії через агресію на сході України. Спікери в Сенаті зійшлися на думці, що Росія останні 18 місяців не виявляла зацікавленості в мирі і створила одну з найгірших гуманітарних криз в Європі, після воєн на Балканах в 1990-х.

У Сенаті також звернули увагу на провокаційні дії Росії у вигляді видачі своїх паспортів на території України. На думку американців, подібні дії стають серйозною перешкодою в Мінських домовленостях.

Як раніше повідомляв «Ракурс», під час слухань спецпредставник США по Україні Курт Волкер заявив, що доля України на найближчі п’ять років буде визначатися в найближчі три місяці.