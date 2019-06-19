Курт Волкер, фото: Wikimedia Commons

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Майбутнє України на найближчі п’ять років визначатиметься в найближчі три місяці.

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Про це спецпредставник США по Україні Курт Волкер заявив 18 червня під час слухань у комітеті із закордонних справ Сенату США, повідомляє «Радіо Свобода».

Волкер закликає Вашингтон надавати якомога більшу підтримку президентові України Володимиру Зеленському, котрого обрали 73% виборців.

Зеленський обіцяв реформи, подолання корупції. Саме за це голосували українці, — наголосив Волкер. — Президент Порошенко провів видатну роботу на посаді очільника держави. Ми бачимо на цих виборах, що українці хочуть навіть більшого — вони хочуть швидших, більш ефективних змін, і саме це обіцяв президент Зеленський.

Водночас Волкер зазначив, що в Україні є впливові структури та особи, такі як олігархи, що контролюють ЗМІ та значну частину економіки. Вони впливають та державні рішення та не дозволяють Україні повністю реалізувати свій потенціал.

Ще одна загроза стабільності України — російське втручання.

За словами Волкера, Росія намагається вплинути на результати парламентських виборів, останнім часом фіксується зростання кількості російської пропаганди в ЗМІ.

Це нас дуже непокоїть, — наголошує Волкер.

Крім того, Волкер зазначив, що не бачить будь-який ознак, котрі б свідчили про прагнення Росії покласти край збройному конфлікту на Донбасі.

Також Волкер повідомив, що в найближчі тижні очікується візит Зеленського до Вашингтону, де він зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Волкер одружився з журналісткою «Голосу Америки», уродженкою Грузії Ією Меурмішвілі.