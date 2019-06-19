Курт Волкер, фото: Wikimedia Commons

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Ракурс

Будущее Украины на ближайшие пять лет будет определяться в ближайшие три месяца.

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Об этом спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил 18 июня во время слушаний в комитете по иностранным делам Сената США, сообщает «Радио Свобода».

Волкер призывает Вашингтон предоставлять как можно большую поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому, которого выбрали 73% избирателей.

Зеленский обещал реформы, преодоления коррупции. Именно за это голосовали украинцы, — подчеркнул Волкер. — Президент Порошенко провел выдающуюся работу на посту главы государства. Мы видим на этих выборах, что украинцы хотят даже большего — они хотят более быстрых, более эффективных изменений, и именно это обещал президент Зеленский.

В то же время Волкер отметил, что в Украине есть влиятельные структуры и лица, такие как олигархи, контролирующие СМИ и значительную часть экономики. Они влияют и государственные решения и не позволяют Украине полностью реализовать свой потенциал.

Еще одна угроза стабильности Украины — российское вмешательство.

По словам Волкера, Россия пытается повлиять на результаты парламентских выборов, в последнее время фиксируется рост количества российской пропаганды в СМИ.

Это нас очень беспокоит, — подчеркивает Волкер.

Кроме того, Волкер отметил, что не видит любой признаков, которые бы свидетельствовали о стремлении России прекратить вооруженный конфликт на Донбассе.

Также Волкер сообщил, что в ближайшие недели ожидается визит Зеленского в Вашингтон, где он встретится с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, недавно стало известно, что Волкер женился на журналистке «Голоса Америки», уроженке Грузии Ие Меурмишвили.