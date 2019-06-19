После купания на озере были госпитализированы 27 человек в Луганской области. Фото: Gorod.lv

https://racurs.ua/n123330-posle-kupaniya-na-ozere-byli-gospitalizirovany-27-chelovek-v-luganskoy-oblasti.html

Ракурс

После купания в медицинское учреждение были госпитализированы 18 человек, 15 из которых дети. Их доставили в инфекционное отделение местной больницы в Луганской области.

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Детей и взрослых госпитализировали накануне в 21.56. Вскоре количество госпитализированных увеличилось до 27 человек, среди которых 22 ребенка. Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области на своей странице в Facebook.

Все больные сейчас находятся в удовлетворительном состоянии. Врачи утверждают, что жизни и здоровью госпитализированных ничего не угрожает.

Предварительный диагноз пострадавших — острый гастроэнтероколит. Госпитализацию пострадавших связывают с купанием в озере Песочное. Все пострадавшие 15−17 июня отдыхали на пляже «Малибу» и купались.

Правоохранители пытаются установить обстоятельства и детали инцидента.

Как известно, на днях во Львовской области 23 человека попали в больницу после употребления блюд в кафе «Озон» в районном центре Каменка-Бугская. Состояние пострадавших оценили, как средней тяжести.

Как ранее сообщал «Ракурс», во Львовской области из-за отравления блюдами госпитализировали 39 человек, которые перед этим были на свадьбе в ресторане «Червона рута».