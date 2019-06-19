Після купання на озері були госпіталізовані 27 осіб у Луганській області. Фото: Gorod.lv

https://racurs.ua/ua/n123330-pislya-kupannya-na-ozeri-buly-gospitalizovani-27-osib-u-luganskiy-oblasti.html

Ракурс

Після купання до медичного закладу були госпіталізовані 18 осіб, 15 з яких діти. Їх доставили до інфекційного відділення місцевої лікарні у Луганській області.

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Дітей та дорослих госпіталізували напередодні о 21.56. Невдовзі кількість госпіталізованих збільшилась до 27 осіб, серед яких 22 дитини. Про це повідомляє прес-служба поліції Луганської області на своїй сторінці у Facebook.

Усі хворі наразі перебувають у задовільному стані. Лікарі стверджують, що життю та здоров’ю госпіталізованих нічого не загрожує.

Попередній діагноз постраждалих — гострий гастроентероколіт. Госпіталізацію постраждалих пов’язують з купанням в озері Пісочне. Усі постраждалі 15−17 червня відпочивали на пляжі «Малібу» і купались.

Правоохоронці намагаються встановити обставини та деталі інциденту.

Як відомо, днями у Львівській області 23 особи потрапили до лікарні після вживання страв у кафе «Озон» у районному центрі Кам’янка-Бузька. Стан постраждалих оцінили як середньої важкості.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Львівській області через отруєння стравами госпіталізували 39 осіб, які перед цим були на свадьбі у ресторані «Червона рута».