Дональд Трамп

https://racurs.ua/ua/n123329-tramp-ogolosyv-pro-pochatok-svoieyi-peredvyborchoyi-kampaniyi.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії на чергових виборах глави держави, які відбудуться у 2020 році.

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Відповідну заяву він зробив, виступаючи на мітингу у Флориді у вівторок ввечері в місті Орландо. Про це повідомляє видання «Голос Америки».

Як і на виборах 2016 року, Трамп представлятиме Республіканську партію США.

Трампа у візиті до Флориди супроводжували його дружина Меланія, віце-президент Майк Пенс, сенатор Ліндсі Грем, директор Білого дому з комунікацій у соцмережах Ден Скавіно, прес-секретар Сара Сандерс, а також сенатори від Флориди Рік Скотт і Марко Рубіо.

Сандер у своєму Твіттері повідомила, що невдовзі піде з посади, заявивши, що це її остання поїздка як прес-секретаря Трампа.

Результати нещодавнього опитування громадської думки, проведеного SSRS на замовлення CNN, показують, що більшість американців (54% опитаних) переконані в перемозі Трампа на майбутніх президентських виборах. Протилежної думки дотримуються 41% респондентів. У грудні в перемогу Трампа не вірили 51% опитаних.

Нагадаємо, на честь Трампа в Ізраїлі нещодавно назвали населений пункт, розташований на Голанських висотах. Поселення отримало назву Рамат Трамп («Висоти Трампа»).