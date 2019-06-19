Дональд Трамп

https://racurs.ua/n123329-tramp-obyavil-o-nachale-svoey-predvybornoy-kampanii.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп официально объявил о начале своей предвыборной кампании на очередных выборах главы государства, которые состоятся в 2020 году.

Loading...

Соответствующее заявление он сделал, выступая на митинге во Флориде во вторник вечером в городе Орландо. Об этом сообщает издание «Голос Америки».

Как и на выборах 2016 года, Трамп будет представлять Республиканскую партию США.

Трампа в визите во Флориду сопровождали его жена Мелания, вице-президент Майк Пенс, сенатор Линдси Грэм, директор Белого дома по коммуникациям в соцсетях Дэн Скавина, пресс-секретарь Сара Сандерс, а также сенаторы от Флориды Рик Скотт и Марко Рубио.

Сандер в своем Твиттере сообщила, что вскоре уйдет с должности, заявив, что это ее последняя поездка в качестве пресс-секретаря Трампа.

Результаты недавнего опроса общественного мнения, проведенного SSRS по заказу CNN, показывают, что большинство американцев (54% опрошенных) убеждены в победе Трампа на предстоящих президентских выборах. Противоположного мнения придерживаются 41% респондентов. В декабре в победу Трампа не верили 51% опрошенных.

Напомним, в честь Трампа в Израиле недавно назвали населенный пункт, расположенный на Голанских высотах. Поселение получило название Рамат Трамп («Высоты Трампа»).