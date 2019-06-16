Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
В честь Трампа в Израиле назвали поселение на Голанских высотах. Фото: UA.NEWS

В честь Трампа в Израиле назвали поселение на Голанских высотах

16 июн 2019, 20:33
999

В Израиле в честь президента США Дональда Трампа назвали поселение на Голанских высотах. Новый населенный пункт назвали Рамат Трамп, означает «Высоты Трампа».

Loading...

Решение о наименовании поселение в честь Трампа правительство Израиля приняло из-за того, что американский президент одним из первых признал суверенитет Израиля над высотами. Об этом сообщает агентство dpa, передает Deutsche Welle.

По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, этим решением страна чтит своего большого друга Трампа. Нетаньяху подчеркнул, что будет и дальше расширять Голанские высоты для еврейских и нееврейских жителей. Американский посол в Израиле Дэвид Фридман поблагодарил премьера за исключительный жест.

Точную дату застройки поселения пока нет. Сейчас в изолированном форпосте живут десять человек, однако правительство страны надеется, что поселение быстро привлечет внимание общественности.

Эту территории Израиль отобрал у Сирии в 1967 году после Шестидневной войны, а суверенитет над территорией был официально принят в 1981 году. В ООН это решение не признают, а Сирия продолжает требовать вернуть ей утраченные территории.

Отметим, что Трамп признал принадлежность Голанских высот в конце марта. Его решение было резко осуждено арабскими странами, Россией и Турцией.

Сейчас на этой территории живут около 18 тыс. сирийцев, большинство из которых отказываются от гражданства Израиля. Также в поселениях живут 20 тыс. израильтян.

Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня жену Нетаньяху признали виновной в коррупции.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости
999

На Николаевщине горел полигон с отходами, огонь охватил 2 тыс. кв. м (ФОТО)

Масштабный пожар в Николаевской области на полигоне бытовых отходов локализован пожарными. Пламя охватило площадь около 2 тыс. кв. м. Пожарные боролись с огнем и плотным задымлением

Новости Украины
19:40

Ужасное ДТП в Винницкой области: четыре человека погибли, полиция сообщила подробности аварии (ФОТО, ВИДЕО)

В Тростянецком районе Винницкой области произошла смертельная авария — в результате столкновения Audi А6 и Volkswagen Tiguan четыре человека погибли, а еще четыре получили травмы и были госпитализированы

Правовые новости
11:27
Новости партнеров
Загрузка...