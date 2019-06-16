В честь Трампа в Израиле назвали поселение на Голанских высотах. Фото: UA.NEWS

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Ракурс

В Израиле в честь президента США Дональда Трампа назвали поселение на Голанских высотах. Новый населенный пункт назвали Рамат Трамп, означает «Высоты Трампа».

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Решение о наименовании поселение в честь Трампа правительство Израиля приняло из-за того, что американский президент одним из первых признал суверенитет Израиля над высотами. Об этом сообщает агентство dpa, передает Deutsche Welle.

По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, этим решением страна чтит своего большого друга Трампа. Нетаньяху подчеркнул, что будет и дальше расширять Голанские высоты для еврейских и нееврейских жителей. Американский посол в Израиле Дэвид Фридман поблагодарил премьера за исключительный жест.

Точную дату застройки поселения пока нет. Сейчас в изолированном форпосте живут десять человек, однако правительство страны надеется, что поселение быстро привлечет внимание общественности.

Эту территории Израиль отобрал у Сирии в 1967 году после Шестидневной войны, а суверенитет над территорией был официально принят в 1981 году. В ООН это решение не признают, а Сирия продолжает требовать вернуть ей утраченные территории.

Отметим, что Трамп признал принадлежность Голанских высот в конце марта. Его решение было резко осуждено арабскими странами, Россией и Турцией.

Сейчас на этой территории живут около 18 тыс. сирийцев, большинство из которых отказываются от гражданства Израиля. Также в поселениях живут 20 тыс. израильтян.

Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня жену Нетаньяху признали виновной в коррупции.