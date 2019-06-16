На честь Трампа в Ізраїлі назвали поселення на Голанський висотах. Фото: UA.NEWS

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Ракурс

В Ізраїлі на честь президента США Дональда Трампа назвали поселення на Голанських висотах. Новий населений пункт назвали Рамат Трамп, що означає «Висоти Трампа».

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Рішення про найменування поселення на честь Трампа уряд Ізраїлю прийняв через те, що американський президент одним з перших визнав суверенітет Ізраїлю над висотами. Про це повідомляє агенція dpa, передає Deutsche Welle.

За словами прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, цим рішенням країна вшановує свого великого друга Трампа. Нетаньяху наголосив, що буде й далі розширювати Голанські висоти для єврейських та неєврейських мешканців. Американський посол в Ізраїлі Девід Фрідман подякував прем'єру за винятковий жест.

Точну дату розбудови поселення поки немає. Наразі в ізольованому форпості мешкають десять осіб, однак уряд країни сподівається, що поселення швидко приверне увагу громадськості.

Цю території Ізраїль відібрав у Сирії в 1967 році після Шестиденної війни, а суверенітет над територію був офіційно прийнятий у 1981 році. В ООН це рішення не визнають, а Сирія продовжує вимагати повернути їй втрачені території.

Зазначимо, що Трамп визнав приналежність Голанських висот наприкінці березня. Його рішення було різко засуджене арабськими країнами, Росією та Туреччиною.

Наразі на цій території живуть близько 18 тис. сирійців, більшість з яких відмовляються від громадянства Ізраїлю. Також у поселеннях живуть 20 тис. ізраїльтян.

Як раніше повідомляв «Ракурс», сьогодні дружину Нетаньяху визнали винною у корупції.