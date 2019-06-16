Дружину Нетаньяху визнали винною в корупції. Фото: stmegi

https://racurs.ua/ua/n123242-drujynu-netanyahu-vyznaly-vynnou-v-korupciyi.html

Ракурс

В Ізраїлі дружину прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху Сару суд визнав винною в корупції. Її засудили до виплати штрафу в розмірі 55 тис. шекелів (близько 400 тис. грн).

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Судовий розгляд проти Сари Нетаньяху тривав близько чотирьох років. Сторона звинувачення змогла довести незаконні дії дружини прем'єра. Про це повідомляє місцеве видання Jerusalem Post, передає «РБК-Україна».

Нетаньяху звинувачували в тому, що вона замовляла в ресторанах страви за гроші з державного бюджету, при тому, що в резиденції прем'єр-міністра Ізраїлю працює штатний кухар.

Сторона звинувачення вимагала стягнути з дружини прем'єра 359 тис. шекелів (понад 2,5 млн грн), однак суд постановив оштрафувати Нетаньяху на суму всемеро меншу.

Нетаньяху уклала зі слідством угоду про визнання провини. Дружина прем'єра зізналася в умисному використанні помилки іншої людини, хоча спочатку її звинувачували в тяжчому злочині — шахрайстві.

Однак, держава все ж залишила за собою право стягнути з дружини прем'єра ще 175 тис. шекелів (понад 1,2 млн грн) в суді з цивільних справ.

Раніше генпрокурор країни заявляв, що хоче звинуватити прем'єр-міністра Нетаньяху у хабарництві, шахрайстві і зловживанні довірою.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в квітні на парламентських виборах в Ізраїлі перемогла правляча партія прем'єр-міністра Нетаньяху.