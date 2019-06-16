День батька: фото принца Гаррі з сином Арчі показали на честь свята. Фото: Газета

https://racurs.ua/ua/n123241-den-batka-foto-prynca-garri-z-synom-archi-pokazaly-na-chest-svyata.html

Ракурс

Меган Маркл і принц Гаррі на честь Дня батька опублікували нове фото зі своїм первістком Арчі. Зворушливе фото, на якому королівський онук тримається за палець свого батька, набрало вже понад мільйон лайків.

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Велика Британія, як і низка інших країн, святкує День батька в третю неділю травня. У зв’язку з цим, члени королівської сім’ї поділилися сімейними фото. Меган Маркл і принц Гаррі опублікували в своєму Instagram фото місячного Арчі Харрісона Маунтбаттен-Віндзора, який народився 6 травня цього року.

На фото малюк перебуває на руках свого батька принца Гаррі. В цей же день принц Вільям і Кейт Міддлтон також опублікували сімейне фото. На ньому Вільям грає з молодшим сином Луї. Фото зробили на виставці квітів в Челсі.

Також громадськості представили архівне фото Вільяма з його батьком Чарльзом. Хоча всі фотографії викликали бурхливе захоплення шанувальників королівської сім’ї, багато хто був розчарований недостатньою кількістю фото. Так, шанувальників обурила відсутність фото герцога Кембриджського з принцесою Шарлоттою і принцом Джорджем.

Стало відомо, де пройдуть хрестини малюка Арчі. Вони відбудуться в каплиці святого Георгія у Віндзорі в липні цього року. Зазначимо, що там проходила церемонія одруження Меган Маркл і принца Гаррі.

Королева Єлизавета на хрестини не прийде. Однак дідусь малюка Арчі принц Чарльз і його дружина Камілла обіцяли бути присутнім в такий важливий день.