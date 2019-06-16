У Південній Америці дві країни та 48 млн осіб залишились без світла. Фото: Рязань.Лайф

https://racurs.ua/ua/n123240-u-pivdenniy-ameryci-dvi-krayiny-ta-48-mln-osib-zalyshylys-bez-svitla.html

Ракурс

У Південній Америці 48 млн осіб залишились без електроенергії через масштабний збій в електромережі.

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Масове відключення електроенергії торкнулося жителів Аргентини, Уругваю та деяких районів Парагваю, Бразилії та Чилі. Причиною виявився збій в енергомережі Аргентини. Про це повідомляє DeutscheWelle.

За інформацією уругвайського провайдера, збій стався близько 7.00 ранку за місцевим часом. В енергетичній компанії Edesur Argentina, у свою чергу, заявили, що причиною стали масові збої.

В аргентинських ЗМІ повідомили, що в Буенос-Айресі та інших регіонах зупинились на коліях потяги та вимкнулись світлофори. Масове відключення обумовлене спільною гідроелектростанцією Сальто-Гранде та спільною енергосистемою.

Як відомо, через масштабні відключення електроенергії у Венесуелі загинули щонайменше 79 осіб. Трагічні цифри пов’язані з тим, що під час відключення без електроенергії залишились лікарні. Життя загиблих залежало від медичного обладнання, яке без світла не змогло підтримувати їхній стан.

Як раніше повідомляв «Ракурс», причиною відключень у Венесуелі за словами голови країни Ніколаса Мадуро є саботаж. У той час спостерігачі наголошують, що відключення відбуваються через знос електромереж.