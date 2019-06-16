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Ракурс
В Южной Америке две страны и 48 млн человек остались без света. Фото: Рязань.Лайф

В Южной Америке две страны и 48 млн человек остались без света

16 июн 2019, 17:15
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В Южной Америке 48 млн человек остались без электроэнергии из-за масштабного сбоя в электросети.

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Массовое отключение электроэнергии коснулось жителей Аргентины, Уругвая и некоторых районов Парагвая, Бразилии и Чили. Причиной оказался сбой в энергосети Аргентины. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По информации уругвайского провайдера, сбой произошел около 7.00 утра по местному времени. В энергетической компании Edesur Argentina, в свою очередь, заявили, что причиной стали массовые сбои.

В аргентинских СМИ сообщили, что в Буэнос-Айресе и других регионах остановились на путях поезда и отключились светофоры. Массовое отключение обусловлено общей гидроэлектростанцией Сальто-Гранде и общей энергосистемой.

Как известно, из-за масштабных отключений электроэнергии в Венесуэле погибли по меньшей мере 79 человек. Трагические цифры связаны с тем, что во время отключения без электроэнергии остались больницы. Жизни погибших зависели от медицинского оборудования, которое без света не смогло поддерживать их состояние.

Как ранее сообщал «Ракурс», причиной отключений в Венесуэле по словам главы страны Николаса Мадуро является саботаж. В то же время наблюдатели отмечают, что отключения происходят из-за износа электросетей.


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