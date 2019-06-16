Российский военный корабль заметили у границ Латвии. Фото: LiveJournal

https://racurs.ua/n123239-rossiyskiy-voennyy-korabl-zametili-u-granic-latvii.html

Ракурс

Российский военный фрегат «Адмирал Касатонов» был замечен у границ Латвии в эксклюзивной экономической зоне Латвии.

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Фрегат Российской Федерации обнаружили на расстоянии 18,5 морских миль от территориальных вод Латвии. Об этом сообщили Национальные вооруженные силы Латвии на своей странице в Twitter, передает «РБК-Украина».

Российский фрегат с бортовым номером 431 был идентифицирован латвийскими военными.

Ранее минный тральщик класса «Александрит», который также принадлежит Вооруженным силам России был зафиксирован в исключительной экономической зоне Латвии на расстоянии 6,5 морских миль от границ государства.

Мировое сообщество неоднократно заявляло, что подобное провокационное поведение России является проверкой того, как будет реагировать НАТО на ее действия.

Отметим, что в декабре прошлого года разведывательный корабль России был замечены патрульными самолетами НАТО у границ Латвии, а затем разведывательный самолет был зафиксирован возле Литвы.

Как ранее сообщал «Ракурс», США и Россия ранее обвинили друг друга в опасных маневрах из-за ситуации в Филиппинском море. Американский ракетный крейсер USS Chancellorsville едва ушел от столкновения с российским эсминцем класса «Удалой».