Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Боевые корабли США и России опасно сблизились в Филиппинском море. Фото: Korabli.eu

Боевые корабли США и России опасно сблизились в Филиппинском море (ФОТО, ВИДЕО)

7 июн 2019, 17:13
999

Боевые корабли США и России опасно сблизились и чуть не столкнулись в Филиппинском море, расположенном между Японскими островами, островом Тайвань и Филиппинскими островами в Тихом океане.

Loading...

В сети появился снимок, на котором видно, как два корабля плывут очень близко друг к другу. Американский крейсер USS Chancellorsville («Чанселорсвилль») расположен справа, а российский корабль «Адмирал Виноградов» — слева, сообщила журналист CNN при Пентагоне Барбара Старр в Twitter. Она же и опубликовала указанное фото.

Новости мира: боевые корабли США и России опасно сблизились в Филиппинском море. Фото: Твиттер

Представитель Седьмого флота США Крейтон Досс отметил, что российский корабль опасно приблизился к американскому боевому кораблю на расстояние 15−30 м. Действия РФ он назвал непрофессиональными и провоцирующими конфликт. Также военнослужащий добавил, что заявления России о вине США в этой провокации являются пропагандой.

Между тем напомним, что в ноябре 2018 года в Азовском море российский флот совершил силовой захват кораблей «Никополь», «Бердянск», буксира «Яны Капу» ВМС Украины и членов их экипажей. В результате вооруженного нападения несколько украинских моряков получили ранения.

Москва впоследствии обвинила захваченных украинцев в якобы незаконном пересечении границы РФ. Моряков вывезли из оккупированного Крыма в Москву и содержат под стажей.

В конце мая этого года трибунал ООН по морскому праву обязал Россию освободить украинских военнопленных моряков.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Путин рассказал, что думает о Зеленском и дальнейшем партнерстве (ВИДЕО)

Президент России Владимир Путин рассказал, что думает о президенте Украины Владимире Зеленском и дальнейших контактах между странами. Также глава РФ объяснил, почему не поздравил Зеленского с президентством

Новости мира
18:51

Торговля с ОРДЛО: Луценко зарегистрировал дело о подготовке финансирования терроризма (ВИДЕО)

Генеральный прокурор Юрий Луценко зарегистрировал дела о подготовке финансирования терроризма, государственной измене и подготовке к препятствованию Вооруженным силами Украины (ВСУ) из-за заявлений о торговле с ОРДЛО

Новости Украины
18:11
Новости партнеров
Загрузка...