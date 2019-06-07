Боевые корабли США и России опасно сблизились в Филиппинском море. Фото: Korabli.eu

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Боевые корабли США и России опасно сблизились и чуть не столкнулись в Филиппинском море, расположенном между Японскими островами, островом Тайвань и Филиппинскими островами в Тихом океане.

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В сети появился снимок, на котором видно, как два корабля плывут очень близко друг к другу. Американский крейсер USS Chancellorsville («Чанселорсвилль») расположен справа, а российский корабль «Адмирал Виноградов» — слева, сообщила журналист CNN при Пентагоне Барбара Старр в Twitter. Она же и опубликовала указанное фото.

Представитель Седьмого флота США Крейтон Досс отметил, что российский корабль опасно приблизился к американскому боевому кораблю на расстояние 15−30 м. Действия РФ он назвал непрофессиональными и провоцирующими конфликт. Также военнослужащий добавил, что заявления России о вине США в этой провокации являются пропагандой.

Между тем напомним, что в ноябре 2018 года в Азовском море российский флот совершил силовой захват кораблей «Никополь», «Бердянск», буксира «Яны Капу» ВМС Украины и членов их экипажей. В результате вооруженного нападения несколько украинских моряков получили ранения.

Москва впоследствии обвинила захваченных украинцев в якобы незаконном пересечении границы РФ. Моряков вывезли из оккупированного Крыма в Москву и содержат под стажей.

В конце мая этого года трибунал ООН по морскому праву обязал Россию освободить украинских военнопленных моряков.