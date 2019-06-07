Бойові кораблі США та Росії небезпечно зблизилися у Філіппінському морі. Фото: Korabli.eu

https://racurs.ua/ua/n122907-boyovi-korabli-ssha-i-rosiyi-nebezpechno-zblyzylysya-u-filippinskomu-mori-foto-video.html

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Бойові кораблі США та Росії небезпечно зблизилися і мало не зіштовхнулися в Філіпінському морі, розташованому між Японськими островами, островом Тайвань і Філіппінськими островами у Тихому океані.

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У мережі з’явився знімок, на якому видно, як два кораблі пливуть дуже близько один від одного. Американський крейсер USS Chancellorsville («Чанселорсвілль») розташований праворуч, а російський корабель «Адмірал Виноградов» — ліворуч, повідомила журналіст CNN при Пентагоні Барбара Старр у Twitter. Вона ж і опублікувала вказане фото.

Представник Сьомого флоту США Крейтон Досс зазначив, що російський корабель небезпечно наблизився до американського бойового корабля на відстань 15−30 м. Дії РФ він назвав непрофесійними і такими, що провокують конфлікт. Також військовослужбовець додав, що заяви Росії щодо провини США у цій провокації є пропагандою.

Між тим нагадаємо, що в листопаді 2018 року в Азовському морі російський флот здійснив силове захоплення кораблів «Нікополь», «Бердянськ» і «Яни Капу» ВМС України та членів їх екіпажів. Внаслідок збройного нападу кілька українських моряків дістали поранення.

Москва згодом звинуватила захоплених українців у нібито незаконному перетині кордону РФ. Моряків вивезли з окупованого Криму до Москви й утримують під вартою.

Наприкінці травня цього року трибунал ООН із морського права зобов’язав Росію звільнити українських військовополонених моряків.