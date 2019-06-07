Кейт Міддлтон на параді кінної гвардії: герцогиню Кембриджську порівняли з королевою. Фото: The Sun

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Ракурс

Кейт Міддлтон напередодні вперше приймала парад кінної гвардії (Horse Guards Parade). На захід, який відбувся в Лондоні, представниця монаршої родини Великої Британії вбралася у витончене пальто від Catherine Walker, доповнивши його вдалими аксесуарами.

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Стильне вбрання Кейт поєднала з бежевими черевичками на підборах і клатчем кольору кави з молоком. Сережки з перлами, золота брошка та підібране в елегантну зачіску волосся завершували образ герцогині.

Захоплені шанувальники засипали мережу компліментами на адресу Кейт Міддлтон. У коментарях на сторінці королівської родини в Instagram її прихильники неодноразово написали, що Кейт має вигляд королеви.

Парад кінної гвардії у Британії відбувся напередодні ще однієї важливої події — офіційного дня народження королеви Єлизавети II. Завтра, 8 червня, все королівство відзначатиме 93-річчя правительки, яке настало ще 21 квітня. З нагоди свята в Лондоні заплановано ще один парад Trooping the Colour за участі королівської родини. Зокрема, на заході очікується й поява Меган Маркл, котра у травні народила первістка.