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Кейт Миддлтон на параде конной гвардии: герцогиню Кембриджскую сравнили с королевой. Фото: The Sun

Кейт Миддлтон на параде конной гвардии: утонченный образ герцогини поразил поклонников (ФОТО)

7 июн 2019, 16:33
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Кейт Миддлтон накануне впервые принимала парад конной гвардии (Horse Guards Parade). На мероприятии, состоявшемся в Лондоне, представительница монаршей семьи Великобритании появилась в утонченном пальто от Catherine Walker, дополнив его удачными аксессуарами.

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Стильный наряд Кейт совместила с бежевыми туфлями на каблуках и клатчем цвета кофе с молоком. Серьги с жемчугом, золотая брошь и собранные в элегантную прическу волосы завершали образ герцогини.

Поклонники в восторге засыпали сеть комплиментами в адрес Кейт Миддлтон. В комментариях на странице королевской семьи в Instagram ее фанаты неоднократно написали, что Кейт выглядит, как королева.

Кейт Миддлтон на параде конной гвардии: герцогиню Кембриджскую сравнили с королевой. Фото: The Sun

Кейт Миддлтон на параде конной гвардии: герцогиню Кембриджскую сравнили с королевой. Фото: The Sun

Кейт Миддлтон на параде конной гвардии: герцогиню Кембриджскую сравнили с королевой. Фото: The Sun

Кейт Миддлтон на параде конной гвардии: герцогиню Кембриджскую сравнили с королевой. Фото: The Sun

Парад конной гвардии в Британии состоялся накануне еще одного важного события — официального дня рождения королевы Елизаветы II. Завтра, 8 июня, все королевство будет отмечать 93-летие правительницы, которое наступило еще 21 апреля. По случаю праздника в Лондоне запланирован еще один парад Trooping the Colour с участием королевской семьи. В частности, на мероприятии ожидается и появление Меган Маркл, которая в мае родила первенца.

Источник: Ракурс


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