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Протесты в Гонконге: граждане требуют отказа от экстрадиции и отставку главы администрации. Фото: twitter/7Dnews

Протесты в Гонконге: граждане требуют отказа от экстрадиции и отставку главы администрации (ФОТО, ВИДЕО)

16 июн 2019, 15:41
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В Гонконге на акцию протеста вышли тысячи граждан. Жителей не устраивает отложенный закон об экстрадиции, от которого они требуют отказаться, а также демонстранты хотят отставки главы администрации Гонконга Керри Лам.

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На этот раз жители Гонконга оделись в черные одежды и планируют одной колонной пройти от городского парка к парламенту. На прошлой неделе на аналогичной акции забрался миллиона человек. Об этом сообщает AFP, передает немецкое издание Deutsche Welle.

Протесты в Гонконге. Фото: twitter / EliDFriedman

Власти Гонконга накануне заявила, что прекращает рассмотрение проекта закона, который позволит экстрадицию в материковый Китай. Однако граждан такая уступка не устроила, и они опасаются, что чиновники могут вернуться к рассмотрению инициативы.

Отметим, что 12 июня между демонстрантами и полицией произошли столкновения. Правоохранители использовали для разгона граждан дубинки, слезоточивый газ, перцовый спрей и водометы.

В результате этого около 80 человек получили ранения, а накануне (15 июня) один из демонстрантов скончался во время акции. Резкую реакцию на экстрадицию вызвали недостаточная прозрачность китайской системы правосудия и применение смертной казни.

До 1997 года Гонконг был британской колонией и пока в нем действуют свобода слова и СМИ, а также другие фундаментальные права и свободы, которые ограничены в Китае.

Как ранее сообщал «Ракурс», закон об экстрадиции прошел первое чтение.

Источник: Ракурс


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