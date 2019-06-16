Протестив Гонконгу: громадяни вимагають відмови від екстрадиції та відставки голови адміністрації. Фото: twitter/7Dnews

https://racurs.ua/ua/n123238-protestyv-gonkongu-gromadyany-vymagaut-vidmovy-vid-ekstradyciyi-ta-vidstavku-golovy.html

Ракурс

В Гонконгу на акцію протесту вийшли тисячі громадян. Жителів не влаштовує відкладений закон про екстрадицію, від якого вони вимагають відмовитись, а також вони хочуть відставки голови адміністрації Гонконгу Керрі Лам.

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Цього разу жителі Гонконгу вбралися в чорний одяг та планують однією колоною пройти від міського парку до парламенту. Минулого тижня на аналогічній акції забрався мільйон осіб. Про це повідомляє AFP, передає німецьке видання Deutsche Welle.

Влада Гонконгу напередодні заявила, що припиняє розгляд проекту закону, який дозволить екстрадицію до материкового Китаю. Однак громадян така поступка не влаштувала і вони побоюються, що чиновники можуть повернутися до розгляду ініціативи.

Зазначимо, що 12 червня між демонстрантами та поліцією відбулися сутички. Правоохоронці використали для розгону громадян кийки, сльозогінний газ, перцевий спрей та водомети.

В результаті цього близько 80 осіб отримали поранення, а напередодні (15 червня) один із демонстрантів помер під час акції. Різку реакцію на екстрадицію викликали недостатня прозорість китайської системи правосуддя і застосування смертної кари.

До 1997 року Гонконг був британською колонією і наразі в ньому діють свобода слова та ЗМІ, а також інші фундаментальні права і свободи, що обмежені у Китаї.

Як раніше повідомляв «Ракурс», закон про екстрадицію пройшов перше читання.