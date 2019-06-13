Протести в Гонконзі: постраждали 72 особи. Фото: Twitter/4PawShop

https://racurs.ua/ua/n123105-protesty-v-gonkonzi-postrajdaly-72-osoby-video.html

Ракурс

У Гонконзі під час антиурядових мітингів постраждали 72 особи. Влада міста закрила урядові установи у фінансовому районі Гонконга, а сам акт насильства назвали гіршим за десятиліття.

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Обурені натовпи розсіялися тільки на ранок четверга, в основному навколо урядового штабу, де в середу пройшли бої між поліцією і протестуючими. Про це повідомляє ВВС.

Запекле протистояння було викликано планами уряду дозволити екстрадицію в материковий Китай. Незважаючи на запеклий опір, Законодавча рада Гонконга провела перше читання проекту, проте друге поки відклали на невизначений термін.

Щоб перешкодити законодавцям прийти на дебати, активісти заблокували ключові вулиці навколо урядового штабу. Поліція в цей час вже була в захисному спорядженні.

Після блокування вулиць ситуація дещо загострилася і протестуючі намагалися взяти штурмом урядові будівлі. У відповідь правоохоронці застосували проти демонстрантів гумові кулі і сльозогінний газ. Через кілька годин запеклих боїв натовп почав розсіюватися.

Правозахисники вже звинуватили поліцію в застосуванні надмірної сили проти демонстрантів. Поранення отримали громадяни віком від 15 до 66 років. Двоє осіб з 72 перебувають в критичному стані.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Гонконзі на протести вийшов мільйон осіб