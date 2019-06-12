Протести в Гонконзі: на вулиці вийшов мільйон протестувальників, які вимагають відхилити закон про екстрадицію, фото — Euronews

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Ракурс

У Гонконзі декілька днів тривають масові протести проти законопроекту про екстрадицію. На вулиці вийшов понад мільйон людей.

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Поліція застосувала проти учасників мітингів сльозогінний газ, гумові кулі та кийки. Протестувальники намагалися заблокувати рух в урядовому кварталі.

У середу протестувальники спробували прорватися в комплекс будівель парламенту та уряду, повідомила радіостанція RTHK. Частина активістів взялася розхитувати металеві загородження. Правоохоронці стримували натовп за допомогою балончиків з перцевим газом і гумових кийків, а потім застосували сльозогінний газ і димові шашки.

Організатори протестів заявили, що облога Законодавчої ради може тривати кілька днів — до того моменту, поки влада не відмовиться від ідеї прийняття законопроекту, який дозволить налагодити механізм екстрадиції підозрюваних у злочинах осіб з автономного Гонконгу в материковий Китай.

Це рішення мав сьогодні розглянути парламент, але вирішено відкласти проведення засідання на невизначений період.

У центрі Гонконгу блоковано рух транспорту, з міркувань безпеки закриті відділення кількох банків, торгові точки і офіси.

Адміністрація Гонконгу раніше заявляла, що не буде відкладати прийняття закону про екстрадицію, незважаючи на масові демонстрації. Проти нього виступають місцеві продемократичні сили: вони побоюються, що екстрадиція може поширюватися не тільки на фігурантів кримінальних і корупційних справ, а й на правозахисників та дисидентів.

Акції протесту поки не вимагають введення комендантської години і втручання розквартированого гарнізону Народно-визвольної армії Китаю. Про це заявив журналістам комісар місцевої поліції Стефан Ло.

Гонконгська фондова біржа відреагувала на демонстрації, які паралізували діловий центр міста, падінням котирувань акцій. Індекс Hang Seng за підсумками торгової сесії опустився на 480 пунктів, або на 1,73%.

У жовтні минулого року «Ракурс» повідомляв, що новий міст з'єднав Гонконг та Макао із китайським містом Чжухай. Автомобільний рух мостом відкривав очільник Китаю Сі Цзіньпін. Будівництво мосту довжиною у 55 км мосту коштувало країні 20 млрд дол.