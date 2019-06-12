У Катарі на будівництві стадіонів до ЧС-2022 загинули майже 1,5 тис. осіб. Фото: РБК

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Чемпіонат світу з футболу 2022 у Катарі вже став скандальним: розкрилися факти загибелі на будівництві футбольних арен 1400 працівників. Загиблі переважно були вихідцями з Непалу.

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Шокуючі цифри про смертність під час будівництва об'єктів до ЧС-2022 у Катарі оприлюднено в документальному фільмі німецької компанії WDR. За даними авторів стрічки, робітникам доводилося жити у нестерпних умовах і постійно ризикувати своїм здоров’ям та життям, повідомляє Arab News.

Уряд Непалу підтвердив масову загибель будівельників у Катарі, але точну кількість загиблих назвати не зміг. Із заявою про загибель робітників виступив глава непальського Міністерства праці Нараян Рагмі. Він зазначив, що робітників загинуло багато, але, ймовірно, не 1400 осіб, а всього 300. Ці цифри необхідно уточнити у структур, пов’язаних із будівництвом стадіонів у Катарі, заявив міністр.

Катар прийматиме Чемпіонат світу з футболу у листопаді-грудні 2022 року. Це перший чемпіонат, який проведуть на Близькому Сході. Також вперше в історії футболу він відбудеться не влітку, а в осінньо-зимовий період через сильну літню спеку в країні.