Протесты в Гонконге: пострадали 72 человека. Фото: Twitter/4PawShop

https://racurs.ua/n123105-protesty-v-gonkonge-postradali-72-cheloveka-video.html

Ракурс

В Гонконге во время антиправительственных митингов пострадали 72 человека. Власти города закрыли правительственные учреждения в финансовом районе Гонконга, а сам акт насилия назвали худшим за десятилетие.

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Возмущенные толпы рассеялись только к утру четверга, в основном вокруг правительственного штаба, где в среду прошли бои между полицией и протестующими. Об этом сообщает ВВС.

Ожесточенное противостояние было вызвано планами правительства разрешить экстрадицию в материковый Китай. Несмотря на отчаянное сопротивление, Законодательный совет Гонконга провел первое чтение проекта, однако второе пока отложили на неопределенный срок.

Чтобы помешать законодателям прийти на дебаты, активисты заблокировали ключевые улицы вокруг правительственного штаба. Полиция в это время уже была в защитном снаряжении.

После блокировки улиц ситуация несколько накалилась и протестующие пытались взять штурмом правительственные здания. В ответ правоохранители использовали против демонстрантов резиновые пули и слезоточивый газ. Спустя несколько часов отчаянных боев толпа начала рассеиваться.

Правозащитники уже обвинили полицию в применении чрезмерной силы против демонстрантов. Ранения получили граждане возрастом от 15 до 66 лет. Два человека из 72 находятся в критическом состоянии.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Гонконге на протесты вышел миллион человек.