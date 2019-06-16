Російський військовий корабель помітили біля кордонів Латвії. Фото: LiveJournal

https://racurs.ua/ua/n123239-rosiyskyy-viyskovyy-korabel-pomityly-bilya-kordoniv-latviyi.html

Ракурс

Російський військовий фрегат «Адмірал Касатонов» був помічений біля кордонів Латвії в ексклюзивній економічній зоні Латвії.

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Фрегат Російської Федерації виявили на відстані 18,5 морських миль від територіальних вод Латвії. Про це повідомили Національні збройні сили Латвії на своїй сторінці в Twitter, передає «РБК-Україна».

Російський фрегат з бортовим номером 431 був ідентифікований латвійськими військовими.

Раніше мінний тральщик класу «Олександрит», який також належить Збройним силам Росії, був зафіксований у виключній економічній зоні Латвії на відстані 6,5 морських миль від кордонів держави.

Світова спільнота неодноразово заявляла, що подібна провокаційна поведінку Росії є перевіркою того, як буде реагувати НАТО на її дії.

Зазначимо, що в грудні минулого року розвідувальний корабель Росії був помічені патрульними літаками НАТО біля кордонів Латвії, а потім розвідувальний літак РФ був зафіксований біля Литви.

Як раніше повідомляв «Ракурс», США і Росія раніше звинуватили один одного в небезпечних маневрах через ситуацію в Філіппінському морі. Американський ракетний крейсер USS Chancellorsville ледь уникнув зіткнення з російським есмінцем класу «Удалий».