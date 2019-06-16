День отца: фото принца Гарри с сыном Арчи показали в честь праздника. Фото: Газета

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Ракурс

Меган Маркл и принц Гарри в часть Дня отца опубликовали новое фото со своим первенцем Арчи. Трогательное фото, на котором королевский внук держится за палец своего отца, набрало уже более миллиона лайков.

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Великобритания, как и ряд других стран, празднует День отца в третье воскресенье мая. В связи с этим, члены королевской семьи поделились семейными фото. Меган Маркл и принц Гарри опубликовали в своем Instagram фото месячного Арчи Харрисона Маунтбаттен-Виндзора, который родился 6 мая этого года.

На фото малыш находится на руках своего отца принца Гарри. В этот же день принц Уильям и Кейт Миддлтон также опубликовали семейное фото. На нем Уильям играет с младшим сыном Луи. Фото сделали на выставке цветов в Челси.

Также общественности представили архивное фото Уильяма с его отцом Чарльзом. Хотя все фотографии вызвали бурный восторг поклонников королевской семьи, многие были разочарованы недостаточным количеством фото. Так, поклонников возмутило отсутствие фото герцога Кембриджского с принцессой Шарлоттой и принцем Джорджем.

Стало известно, где пройдут крестины малыша Арчи. Они состоятся в часовне святого Георгия в Виндзоре в июле этого года. Отметим, что там проходила церемония бракосочетания Меган Маркл и принца Гарри.

Королева Елизавета на крестины не придет. Однако дедушка малыша Арчи принц Чарльз и его жена Камилла обещали присутствовать в такой важный день.