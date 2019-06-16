Жену Нетаньяху признали виновной в коррупции. Фото: stmegi

https://racurs.ua/n123242-jenu-netanyahu-priznali-vinovnoy-v-korrupcii.html

Ракурс

В Израиле жену премьер-министра Биньямина Нетаньяху Сару суд признал виновной в коррупции. Ее приговорили к выплате штрафа в размере 55 тыс. шекелей (около 400 тыс. грн).

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Судебное разбирательство против Сары Нетаньяху длилось около четырех лет. Сторона обвинения смогла доказать незаконные действия жены премьера. Об этом сообщает местное издание Jerusalem Post, передает «РБК-Украина».

Нетаньяху обвиняли в том, что она заказывала в ресторанах блюда за деньги из государственного бюджета, при том, что в резиденции премьер-министра Израиля работает штатный повар.

Сторона обвинения требовала взыскать с жены премьера 359 тыс. шекелей (более 2,5 млн грн), однако суд постановил оштрафовать Нетаньяху на сумму в семь раз меньшую.

Нетаньяху заключила со следствием соглашение о признании вины. Жена премьера призналась в умышленном использовании ошибки другого человека, хотя первоначально ее обвиняли в более тяжком преступлении — мошенничестве.

Однако, государство все же оставило за собой право взыскать с жены премьера еще 175 тыс. шекелей (более 1,2 млн грн) в суде по гражданским делам.

Ранее генпрокурор страны заявлял, что хочет обвинить премьер-министра Нетаньяху во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Как ранее сообщал «Ракурс», в апреле на парламентских выборах в Израиле победила правящая партия премьер-министра Нетаньяху.