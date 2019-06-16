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На Миколаївщині горів полігон з відходами, вогонь охопив 2 тис. кв. м. Фото: ДСНС

На Миколаївщині горів полігон з відходами, вогонь охопив 2 тис. кв. м (ФОТО)

16 чер 2019, 19:40
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Масштабна пожежа під Миколаєвом у с. Весняне виникла на полігоні твердих побутових відходів. Полум’я охопило близько 2 тис. кв. м.

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Пожежа спалахнула близько 16.00 на полігоні комунального підприємства «Миколаївкомунтранс». Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Горіння сміття на значній площі викликало щільне задимлення. Щоб локалізувати пожежу рятувальники використовували підручні засоби та подачу водяних стволів.

Локалізація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Локалізувати масштабну пожежу вдалось лише за годину. Потім пожежники почали проводили проливку тліючих осередків, які також викликали сильне задимлення.

На місці працювали 11 осіб особового складу, два бульдозери, які засипали сміття шаром ґрунту, та три одиниці техніки. Порушувалось питання щодо залучення інженерної техніки.

Пожежа на сміттєзвалищі у Миколаївській області

Як відомо, у березні у Львівській області масштабну пожежу на полігоні відходів намагалися ліквідувати протягом трьох діб. Тоді полум’я охопило 8 тис. кв. м.

Як раніше повідомляв «Ракурс», наприкінці травня спалахнула пожежа на полігоні побутових відходів у Полтавській області.

Джерело: Ракурс


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