Російські «Шахеди» влучили по супермаркету на Миколаївщині. Фото:

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Ракурс

Армія Російської Федерації будівельний супермаркет у Снігурівці на Миколаївщині.

У середу вночі та під ранок, 1 липня, окупанти спрямували на магазин дрони-камікадзе типу «Шахед». А в місті Нова Одеса ворожі безпілотники пошкодили склад. На щастя, минулося без постраждалих. Про це голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив у Telegram.

Тим часом у Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували, що площа пожежі у Снігурівці сягала 5 тис. кв. м. Вогнеборці працювали навіть попри загрозу повторних ударів.

На фото, які опублікували рятувальники видно, що будівельний магазин був повністю знищений вогнем.

Нагадаємо, війська Російської Федерації вночі 1 липня атакували п’ять автозаправних станцій на території Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів загинули жінка, ще троє осіб зазнали поранень.