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На Николаевщине горел полигон с отходами, огонь охватил 2 тыс. кв. м. Фото: ДСНС

На Николаевщине горел полигон с отходами, огонь охватил 2 тыс. кв. м (ФОТО)

16 июн 2019, 19:40
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Крупный пожар под Николаевом в с. Весеннее возник на полигоне твердых бытовых отходов. Пламя охватило около 2 тыс. кв. м.

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Пожар вспыхнул около 16.00 на полигоне коммунального предприятия «Николаевкоммунтранс». Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Горение мусора на значительной площади вызвало плотное задымление. Чтобы локализовать пожар спасатели использовали подручные средства и подачу водяных стволов.

Локализация пожара в Николаевской области. Фото: ДСНС

Локализовать масштабный пожар удалось только через час. Затем пожарные начали проводить проливку тлеющих очагов, которые также вызывали сильное задымление.

На месте работали 11 человек личного состава, два бульдозера, которые засыпали мусор слоем почвы, и три единицы техники. Поднимался вопрос о привлечении инженерной техники.

Пожар на свалке в Николаевской области

Как известно, в марте в Львовской области масштабный пожар на полигоне отходов пытались ликвидировать в течение трех суток. Тогда пламя охватило 8 тыс. кв. м.

Как ранее сообщал «Ракурс», в конце мая вспыхнул пожар на полигоне бытовых отходов в Полтавской области.

Источник: Ракурс


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