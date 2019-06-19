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Новая система искусственного интеллекта помогает управлять дорожной инфраструктурой

Ученые создали систему искусственного интеллекта, которая может управлять дорожной инфраструктурой при помощи Google Street View

19 июн 2019, 08:33
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Ученые разработали новую программу для мониторинга уличных знаков, требующих требуют замены или ремонта, которая базируется на искусственном интеллекте с функциями машинного обучения.

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Тестирование системы проводилось с помощью доступных в свободном доступе данных популярного сервиса Google Street View. Об этом сообщает издание EurekAlert со ссылкой на статью, опубликованную в издании Computers, Environment and Urban System.

Муниципальные органы тратят большие объемы времени и денег на мониторинг инфраструктуры дорожного движения вручную, что также подвергает работников ненужным транспортным рискам.

Созданная учеными полностью автоматизированная система продемонстрировала эффективность в выявлении уличных знаков в изображениях сервиса Google Street View.

Тестирование показало, что система обнаруживает знаки с точностью до 96%, идентифицирует их тип с точностью до 98% и может записывать их точную геолокацию с 2D изображений.

Искусственный интеллект может идентифицировать дорожные знаки, фото: RMIT UNIVERSITY

Исследователи отмечают, что эта система проверялась на знаках «стоп» и «преимущество движения», но может быть обучена идентифицировать многие другие входные данные и легко масштабируется для использования органами местного самоуправления и дорожного движения.

Для улучшения ее работы муниципальные службы могут, например, устанавливать на постоянно курсирующих городами мусоровозах камеры, которые будут собирать информацию о состоянии инфраструктуры.

Напомним, в 2017 году в Google Street View появился 3D-тур Верховной Радой Украины.


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