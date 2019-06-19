Нова система штучного інтелекту допомагає управляти дорожньою інфраструктурою

https://racurs.ua/ua/n123328-ucheni-stvoryly-systemu-shtuchnogo-intelektu-yaka-moje-upravlyaty-dorojnou-infrastrukturou.html

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Учені розробили нову програму для моніторингу вуличних знаків, які потребують заміни або ремонту, котра базується на штучному інтелекті з функціями машинного навчання.

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Тестування системи проводилося за допомогою доступних у вільному доступі даних популярного сервісу Google Street View. Про це повідомляє видання EurekAlert з посиланням на статтю, опубліковану у виданні Computers, Environment and Urban System.

Муніципальні органи витрачають великі обсяги часу та грошей на моніторинг інфраструктури дорожнього руху вручну, що також піддає працівників непотрібним транспортним ризикам.

Створена ученими повністю автоматизована система продемонструвала ефективність у виявленні вуличних знаків у зображеннях сервісу Google Street View.

Тестування показало, що система виявляє знаки з точністю до 96%, ідентифікує їхній тип з точністю до 98% і може записувати їхню точну геолокацію з 2D зображень.

Дослідники зазначають, що ця система перевірялася на знаках «стоп» і «перевага руху», але може бути навчена ідентифікувати багато інших вхідних даних і легко масштабується для використання органами місцевого самоврядування та дорожнього руху.

Для покращення її роботи муніципальні служби можуть, наприклад, встановлювати на сміттєвозах, що постійно курсують містами, камери, які збиратимуть інформацію про стан інфраструктури.

Нагадаємо, у 2017 році в Google Street View з’явився 3D-тур Верховною Радою України.