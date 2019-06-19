Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Нова система штучного інтелекту допомагає управляти дорожньою інфраструктурою

Учені створили систему штучного інтелекту, яка може управляти дорожньою інфраструктурою за допомогою Google Street View

19 чер 2019, 08:33
999

Учені розробили нову програму для моніторингу вуличних знаків, які потребують заміни або ремонту, котра базується на штучному інтелекті з функціями машинного навчання.

Loading...

Тестування системи проводилося за допомогою доступних у вільному доступі даних популярного сервісу Google Street View. Про це повідомляє видання EurekAlert з посиланням на статтю, опубліковану у виданні Computers, Environment and Urban System.

Муніципальні органи витрачають великі обсяги часу та грошей на моніторинг інфраструктури дорожнього руху вручну, що також піддає працівників непотрібним транспортним ризикам.

Створена ученими повністю автоматизована система продемонструвала ефективність у виявленні вуличних знаків у зображеннях сервісу Google Street View.

Тестування показало, що система виявляє знаки з точністю до 96%, ідентифікує їхній тип з точністю до 98% і може записувати їхню точну геолокацію з 2D зображень.

Штучний інтелект може ідентифікувати дорожні знаки, фото: RMIT UNIVERSITY

Дослідники зазначають, що ця система перевірялася на знаках «стоп» і «перевага руху», але може бути навчена ідентифікувати багато інших вхідних даних і легко масштабується для використання органами місцевого самоврядування та дорожнього руху.

Для покращення її роботи муніципальні служби можуть, наприклад, встановлювати на сміттєвозах, що постійно курсують містами, камери, які збиратимуть інформацію про стан інфраструктури.

Нагадаємо, у 2017 році в Google Street View з’явився 3D-тур Верховною Радою України.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

У Сенаті США на слуханнях обговорили ситуацію на Донбасі і відносини між Росією і Україною (ВІДЕО)

У США на слуханнях Сенату обговорили ситуацію на Донбасі, ворожі дії Росії і порушили питання про необхідність вступу України в Північноатлантичний альянс (НАТО).

Новини України
10:06

Волкер: Майбутнє України буде визначатися в найближчі місяці (ВІДЕО)

Під час слухань у комітеті із закордонних справ Сенату спецпредставник США по Україні Курт Волкер заявив, що майбутнє України на найближчі п’ять років визначатиметься в найближчі три місяці

Світові новини
09:55

Рішення КСУ не зупинить парламентські вибори — Сліпачук

Конституційний суд (КСУ) не може зупинити дострокові парламентські вибори своїм рішення. КСУ впливає лише визначення конституційності указу президента Володимира Зеленського про розпуск Ради

Новини України
19:31   18 чер
Новини партнерів
Загрузка...