Конфіскований кокаїн виявили в одному з контейнерів, фото: CBS

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Ракурс

У порту американського міста Філадельфія (штат Пенсильванія), берегова охорона США конфіскувала партію із 16,5 т кокаїну.

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Вартість конфіскованих наркотиків на чорному ринку становить приблизно 1 млрд дол., повідомляє видання CBS.

Це одне з найбільших вилучень наркотиків в історії США, поряд із 21 т кокаїну, конфіскованого в 1989 році в Каліфорнії та 14 т кокаїну, конфіскованого в Техасі в тому ж році.

Ця кількість кокаїну може вбити мільйони — МІЛЬЙОНИ — людей, — відреагував на цю подію у своєму Твіттері прокурор Вільям Макшвен, котрий особисто контролював операцію з вилучення наркотиків.

На вантажному судні, котре перевозило наркотики, правоохоронці провели рейд, його екіпаж заарештований.

За даними правоохоронних органів, корабель, котрий належить Mediterranean Shipping Company, перед тим як прибути до Філадельфії, побував на Багамах, у Панамі, Перу та Колумбії.

Тривають слідчі дії, правоохоронці не виключають, що в інших контейнерах на кораблі також можуть бути наркотики. Слідство може затягнутися, оскільки судно потрібно перемістити з порту, щоб звільнити місце для інших кораблів.

Нагадаємо, у березні генпрокурор України Юрій Луценко повідомляв про розкриття масштабної мережі наркоторгівлі, в котрій були задіяні близько 1 тис. осіб.