Конфискованный кокаин обнаружили в одном из контейнеров, фото: CBS

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Ракурс

В порту американского города Филадельфия (штат Пенсильвания), береговая охрана США конфисковала партию с 16,5 т кокаина.

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Стоимость конфискованных наркотиков на черном рынке составляет примерно 1 млрд долл., сообщает издание CBS.

Это одно из крупнейших изъятий наркотиков в истории США, наряду с 21 т кокаина, конфискованного в 1989 году в Калифорнии и 14 т кокаина, конфискованного в Техасе в том же году.

Это количество кокаина может убить миллионы — МИЛЛИОНЫ — людей, — отреагировал на это событие в своем Твиттере прокурор Уильям Макшвен, который лично контролировал операцию по изъятию наркотиков.

На грузовом судне, которое перевозило наркотики, правоохранители провели рейд, его экипаж арестован.

По данным правоохранительных органов, корабль, принадлежащий Mediterranean Shipping Company, перед тем как прибыть в Филадельфию, побывал на Багамах, в Панаме, Перу и Колумбии.

Продолжаются следственные действия, правоохранители не исключают, что в других контейнерах на корабле также могут быть наркотики. Следствие может затянуться, поскольку судно нужно переместить из порта, чтобы освободить место для других кораблей.

Напомним, в марте генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщал о раскрытии масштабной сети наркоторговли, в которой были задействованы около 1 тыс. человек.