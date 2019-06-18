Главные новости 18 июня: пять крымчан отправили в колонию, а Зеленский внесет проект о кнопкодавстве. Фото: Зеркало недели

https://racurs.ua/n123326-glavnye-novosti-18-iunya-pyat-krymchan-otpravili-v-koloniu-a-zelenskiy-vneset-proekt.html

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Экс-беркутовцев объявили в розыск за превышение власти при разгоне акции протеста в Гостином дворе в 2013 году. Тогда были задержаны 40 человек (среди них два нардепа) и травмированы 11 украинцев. Под подозрением оказались командир подразделения милиции особого назначения (ПМОП) «Беркут» при Главном управлении Министерства внутренних дел Украины, его заместитель и начальник отдела районного управления милиции Киева.

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В Херсонской области произошло смертельное ДТП. По словам женщины, двое ее несовершеннолетних сыновей в возрасте 5 и 17 лет, поехали вместе с 35-летним соседом в магазин на автомобиле семьи и не вернулись. Пропавших искали около 17 часов. Всех троих нашли в оросительном магистральном канале без признаков жизни. Автомобиль обнаружили на дне канала.

Российский Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил пятерых жителей оккупированного Крыма к заключению в колонии строгого режима. Сроки крымских татар варьируются от 12 до 17 лет. Их обвиняют в связях с симферопольской группой Хизб ут-Тахрир (запрещенной в России международной исламской партии).

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе планирует внести в Верховную Раду законопроект об уголовной ответственности за кнопкодавство и депутатский прогул. Зеленский хочет таким образом повысить эффективность работы депутатов и навести порядок в парламенте. По словам президента, он надеется, что проекты будут внесены в ВРУ.

В Китае землетрясение магнитудой 5,9 стало причиной гибели 13 человек и еще более сотни попали в больницу. Серия толчков произошла в провинции Сычуань. Более 10 тыс. домов были повреждены и десятки разрушены. Эпицентр землетрясения находился на глубине 16 км. Китайцев, которые остались без жилья, отправили в палатки.