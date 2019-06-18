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Землетрясение в Китае унесло 13 жизней, более 130 человек ранены.Фото: Podrobnosti.ua

Землетрясение в Китае унесло 13 жизней, более 130 человек ранены (ФОТО, ВИДЕО)

18 июн 2019, 11:49
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Землетрясение в Китае магнитудой 5,9 произошло в провинции Сычуань. В результате погибли 13 человек, еще по меньшей мере 134 жителя травмированы. Кроме того, разрушены здания и жилые дома.

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Эпицентр землетрясения был расположен на глубине 16 км. Первые толчки сейсмологи зафиксировали в понедельник, 17 июня, в 10.55 по пекинскому времени, сообщает China Plus.

Землетрясение в Китае унесло 13 жизней, более 130 человек ранены.Фото: chinaplus

Вторая волна толчков была зафиксирована в 7.34 во вторник, 18 июня. Эпицентр землетрясения сместился на глубину 17 км.

Землетрясение в Китае унесло 13 жизней, более 130 человек ранены.Фото: chinaplus

Землетрясение в Китае унесло 13 жизней, более 130 человек ранены.Фото: chinaplus

Китайские спасательные службы отправили в пострадавшие районы тысячи палаток, раскладных кроватей и одеял для местных жителей. Ликвидация последствий землетрясения продолжается, спасатели оценивают масштабы разрушений и разбирают завалы в поисках возможных жертв.


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