Землетрясение в Китае унесло 13 жизней, более 130 человек ранены.Фото: Podrobnosti.ua

https://racurs.ua/n123286-zemletryasenie-v-kitae-uneslo-13-jizney-bolee-130-chelovek-raneny-foto-video.html

Ракурс

Землетрясение в Китае магнитудой 5,9 произошло в провинции Сычуань. В результате погибли 13 человек, еще по меньшей мере 134 жителя травмированы. Кроме того, разрушены здания и жилые дома.

Loading...

Эпицентр землетрясения был расположен на глубине 16 км. Первые толчки сейсмологи зафиксировали в понедельник, 17 июня, в 10.55 по пекинскому времени, сообщает China Plus.

Вторая волна толчков была зафиксирована в 7.34 во вторник, 18 июня. Эпицентр землетрясения сместился на глубину 17 км.

Китайские спасательные службы отправили в пострадавшие районы тысячи палаток, раскладных кроватей и одеял для местных жителей. Ликвидация последствий землетрясения продолжается, спасатели оценивают масштабы разрушений и разбирают завалы в поисках возможных жертв.