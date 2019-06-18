Незаконная застройка Киева: трансляция акции протеста в Протасовом Яру, фото — Фокус

https://racurs.ua/n123287-v-kieve-protestuut-protiv-zastroyki-protasova-yara-translyaciya.html

Ракурс

В Протасовом Яру в Киеве 18 июня проходит акция протеста против застройки микрорайона многоэтажками. Утром произошла потасовка между активистами и представителями застройщиков, которые приехали сносить деревья на месте строительства.

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На месте активисты нашли несколько недавно срезанных деревьев. Протестующие помешали представителям застройщика убрать спиленные деревья. На место происшествия приехала полиция.

Напомним, что в начале мая протестующие вышли на акции протеста против застройки Протасова Яра. Они частично перекрывали одноименную улицу. Между протестующими и мужчинами, которые охраняли застройку, произошли столкновения.