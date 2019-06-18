Незаконна забудова Києва: трансляція акції протесту у Протасовому Яру, фото — Фокус

https://racurs.ua/ua/n123287-u-kyievi-protestuut-proty-zabudovy-protasovogo-yaru-translyaciya.html

Ракурс

У Протасовому Яру в Києві 18 червня триває акція протесту проти забудови мікрорайону багатоповерхівками. Уранці сталася штовханина між активістами та представниками забудовників, які приїхали зносити дерева на місці будівництва.

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Про це повідомляється у трансляції з місця події.

У Протасовому Яру активісти знайшли кілька нещодавно зрізаних дерев. Протестувальники завадили представникам забудовника згребсти спиляні дерева. На місце події приїхала поліція.

Нагадаємо, що на початку травня протестувальники вийшли на акції протесту проти забудови Протасового Яру. Вони частково перекривали однойменну вулицю. Між протестувальниками та чоловіками, які охороняли забудову, сталися сутички.