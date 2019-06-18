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Ракурс
Вільям Тейлор. Фото: Крим.Реалії

Посол Вільям Тейлор став тимчасово повіреним у справах США в Україні

18 чер 2019, 11:30
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Сполучені Штати Америки направили в Україну нового повіреного — Вільяма Тейлора.

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Раніше Тейлор вже працював в Україні й має серйозний дипломатичний досвід. В американському посольстві впевнені, що дипломат принесе в американську команду «багатий дипломатичний досвід у цей важливий момент у відносинах між Україною та США». Про це повідомила прес-служба посольства США в Україні в Facebook.

Я з нетерпінням чекаю того, щоб очолити команду посольства США у розбудові міцних робочих відносин з президентом Зеленським та його командою, іншими українськими посадовцями та політичними силами, а також підтримці наших міцних партнерських відносин з громадськими організаціями та українським народом, — заявив Тейлор.

Дипломат наголосив, що США продовжать і надалі підтримувати суверенітет України, Вашингтон зацікавлений у процвітаючій, демократичній та вільній Україні.

Як відомо, Вільям Тейлор з 2006 по 2009 рік обіймав посаду посла Сполучених Штатів в Україні. Крім того, свого часу дипломат був спеціальним координатором Державного департаменту з питань Близького Сходу, представником США в Близькосхідному квартеті. Останнім часом Тейлор був виконавчим віце-президентом Інституту миру США.

Нагадаємо, наприкінці травня до Києва прибула Крістіна Квін, яку Державний департамент США призначив тимчасово повіреною у справах. Вона відновить роботу як заступник голови місії.

Джерело: Ракурс


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