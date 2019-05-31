Держдеп призначив тимчасового керівника свого представництва у Києві, фото — Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n122623-derjdep-pryznachyv-tymchasovogo-kerivnyka-svogo-predstavnyctva-u-kyievi.html

Ракурс

До Києва прибула Крістіна Квін, яку Державний департамент США призначив тимчасово повіреною у справах.

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Ця дипломатична посада тотожна керівнику дипломатичного представництва. Після закінчення терміну перебування на посаді посла Сполучених Штатів Марі Йованович у Держдепі вирішили не призначати посла в Києві, а спрямували тимчасового повіреного, який керуватиме посольством щонайменше рік.

Про прибуття Квін до Києва 31 травня повідомив сайт Посольства США в Україні.

Крістіна Квін у попередні шість років працювала на посаді виконувача обов’язків заступника голови місії/міністра-радника з економічних питань у Посольстві США в Парижі.

До того Квін була радником з економічних питань у Посольстві США в Таїланді, Великій Британії, директором з питань Європейського Союзу, України і Білорусі в Раді національної безпеки в апараті президента США.

Вона також працювала в Посольстві США в Москві, місії США в Європейському Союзі у Брюселі, Посольстві США на Філіпінах. Під час роботи у Вашингтоні Квін курувала відносини США з Європейським Союзом та двосторонні відносини зі Словенією.

Крістіна Квін народилася й виросла в Каліфорнії, має ступінь бакалавра з політології та магістра зі стратегічних досліджень.

Нагадаємо, що навколо Марі Йованович, яка очолювала дипломатичне представництво США у Києві, навесні цього року розгорівся скандал. Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що посол США під час їхньої першої зустрічі буцімто передала йому перелік осіб, щодо яких не можна проводити розслідування.

Син президента США Дональд Трамп-молодший закликав відкликати з Києва посла США. На його думку, Йованович критикувала адміністрацію Білого дому. Американські урядовці назвали ротацію свого посла у Києві запланованою.