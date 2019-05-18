Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Посол Йованович попрощалася з Україною вражаючим роликом, фото — US Embassy in Ukraine

Посол Йованович попрощалася з Україною вражаючим роликом (ВІДЕО)

18 тра 2019, 20:40
999

Посол Сполучених Штатів Марі Йованович попрощалася з Україною щемним роликом. Його оприлюднило у Фейсбук Посольство США в Україні.

Loading...

У травні завершується дипломатична каденція Йованович в Києві. У відео показали зустрічі посла в Україні із представниками громадського сектору, урядовцями, військовими.

Посол Йованович завершує дипломатичну каденцію в Києві — оглянемося і переглянемо її трирічну роботу в Україні з просування партнерства між Україною та США, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що навесні навколо Йованович розгорівся скандал. У березні генпрокурор Юрій Луценко заявив, що посол США під час їхньої першої зустрічі буцімто передала йому перелік осіб, щодо яких не можна проводити розслідування.

Ці слова у Державному департаменті назвали «відвертою вигадкою». Йованович підтримав і чинний глава держави Петро Порошенко. Згодом американські урядовці назвали ротацію свого посла у Києві запланованою.

Син президента США Дональд Трамп-молодший закликав відкликати з Києва посла США. На його думку, Йованович критикувала адміністрацію Білого дому.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Фарбують паркани і стелять червону доріжку: у Києві готуються до інавгурації Зеленського (ФОТО, ВІДЕО)

На площі біля Верховної Ради і Маріїнського палацу розпочалася підготовка до інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Працює й комісія, яка займається організацією церемонії приведення президента до присяги

Новини України
21:14

Зеленський вибачився за незручності з інавгурацією і натякнув про розпуск Ради (ВІДЕО)

Переможець президентських виборів 2019 року Володимир Зеленський вибачився перед киянами за можливі незручності у день проведення інавгурації і пообіцяв аналогічні дії щодо українського парламенту

Новини України
18:58
Новини партнерів
Загрузка...