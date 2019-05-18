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Посол Йованович попрощалася з Україною вражаючим роликом, фото — US Embassy in Ukraine
Посол Йованович попрощалася з Україною вражаючим роликом (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n122072-posol-yovanovych-poproschalasya-z-ukrayinou-vrajauchym-rolykom-video.htmlРакурс
Посол Сполучених Штатів Марі Йованович попрощалася з Україною щемним роликом. Його оприлюднило у Фейсбук Посольство США в Україні.
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У травні завершується дипломатична каденція Йованович в Києві. У відео показали зустрічі посла в Україні із представниками громадського сектору, урядовцями, військовими.
Посол Йованович завершує дипломатичну каденцію в Києві — оглянемося і переглянемо її трирічну роботу в Україні з просування партнерства між Україною та США, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що навесні навколо Йованович розгорівся скандал. У березні генпрокурор Юрій Луценко заявив, що посол США під час їхньої першої зустрічі буцімто передала йому перелік осіб, щодо яких не можна проводити розслідування.
Ці слова у Державному департаменті назвали «відвертою вигадкою». Йованович підтримав і чинний глава держави Петро Порошенко. Згодом американські урядовці назвали ротацію свого посла у Києві запланованою.
Син президента США Дональд Трамп-молодший закликав відкликати з Києва посла США. На його думку, Йованович критикувала адміністрацію Білого дому.
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