фото - US Embassy in Украина

https://racurs.ua/n122072-posol-yovanovich-poproschalas-s-ukrainoy-vpechatlyauschim-rolikom-video.html

Ракурс

Посол Соединенных Штатов Мари Йованович попрощалась с Украиной теплым роликом. Его обнародовало в Фейсбук Посольство США в Украине.

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В мае завершается дипломатическая каденция Йованович в Киеве. В видео показали встречи посла в Украине с представителями общественного сектора, правительства, военными.

Посол Йованович завершает дипломатическую каденцию в Киеве — оглянемся и пересмотрим ее трехлетнюю работу в Украине по продвижению партнерства между Украиной и США, — говорится в сообщении.

Напомним, что весной вокруг Йованович разгорелся скандал. В марте генпрокурор Юрий Луценко заявил, что посол США во время их первой встречи якобы передала ему перечень лиц, в отношении которых нельзя проводить расследование.

Эти слова в Государственном департаменте назвали «откровенной выдумкой». Йованович поддержал и действующий глава государства Петр Порошенко. Впоследствии американские чиновники назвали ротацию своего посла в Киеве запланированной.

Сын президента США Дональд Трамп-младший призвал отозвать из Киева посла США. По его мнению, Йованович критиковала администрацию Белого дома.