Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
фото - US Embassy in Украина

Посол Йованович попрощалась с Украиной впечатляющим роликом (ВИДЕО)

18 мая 2019, 20:40
999

Посол Соединенных Штатов Мари Йованович попрощалась с Украиной теплым роликом. Его обнародовало в Фейсбук Посольство США в Украине.

Loading...

В мае завершается дипломатическая каденция Йованович в Киеве. В видео показали встречи посла в Украине с представителями общественного сектора, правительства, военными.

Посол Йованович завершает дипломатическую каденцию в Киеве — оглянемся и пересмотрим ее трехлетнюю работу в Украине по продвижению партнерства между Украиной и США, — говорится в сообщении.

Напомним, что весной вокруг Йованович разгорелся скандал. В марте генпрокурор Юрий Луценко заявил, что посол США во время их первой встречи якобы передала ему перечень лиц, в отношении которых нельзя проводить расследование.

Эти слова в Государственном департаменте назвали «откровенной выдумкой». Йованович поддержал и действующий глава государства Петр Порошенко. Впоследствии американские чиновники назвали ротацию своего посла в Киеве запланированной.

Сын президента США Дональд Трамп-младший призвал отозвать из Киева посла США. По его мнению, Йованович критиковала администрацию Белого дома.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Зеленский извинился за неудобства с инаугурацией и намекнул о роспуске Рады (ВИДЕО)

Победитель президентских выборов 2019 года Владимир Зеленский извинился перед киевлянами за возможные неудобства в день проведения инаугурации и пообещал аналогичные действия в отношении украинского парламента

Новости Украины
18:58

Ужесточай санкции и вступай в ЕС: Порошенко задал Зеленскому домашнее задание

Петр Порошенко дал несколько советов Владимиру Зеленскому, который 20 мая вступает в должность главы государства. Порошенко перечислил первоочередные задачи для Зеленского, среди которых — продолжение евроинтеграции и усиление противостояния с РФ

Новости Украины
17:58
Новости партнеров
Загрузка...